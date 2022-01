Un premier NH90 pour le Qatar

L'armée de l'air du Qatar a réceptionné à Marignane un premier hélicoptère NH90 dans sa version transport tactique (TTH). Cette livraison a été annoncé le 3 janvier par Leonardo, partenaire d'Airbus Helicopters au sein de la coentreprise NHIndustries, mais la livraison s'est en fait officiellement déroulée le 11 décembre dernier.



Les deux variantes des NH90 destinés au Qatar avaient même été présentées publiquement le 18 décembre, jour de la Fête nationale du Qatar.



Doha avait signé un contrat de plus de 3 milliards d'euros en mars 2018 pour acquérir 28 hélicoptères militaires NH90 : 16 NH90 TTH et 12 NH90 NFH (lutte anti-surface et anti-sous-marine). Ce contrat comprend aussi une option d'achat pour six hélicoptères supplémentaires de chaque type.



Leonardo agit en tant que maître d'oeuvre du programme et est responsable de l'assemblage final et de la livraison des 12 hélicoptères NH90 NFH depuis ses installations de Venise. Les 16 NH90 TTH sont quant eux assemblés à Marignane.



Le premier NH90 NFH destiné au Qatar est quant à lui en cours de qualification. Sa livraison est attendu dans les prochains mois.



Géré par la joint-venture NHIndustries, le NH90 est le plus important programme d'hélicoptères militaires en Europe avec près de 460 machines en service dans le monde et plus de 300 000 heures de vol cumulées. NHIndustries est une société détenue conjointement par Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) et GKN Fokker (5,5%).



(Photo © A Pecchi / NHIndustries)