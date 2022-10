Un premier drone MQ-9B Protector livré à la Royal Air Force

Le Defence Equipment and Support (DE&S) britannique vient d'accepter le premier des 16 drones MQ-9B commandés par la Royal Air Force à General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI).



Baptisé « Protector » au Royaume-Uni, ce nouveau drone MALE viendra progressivement remplacer les MQ-9A Reaper de la RAF à partir de 2024 pour assurer leurs missions ISTAR (Intelligence, Surveillance, Acquisition et Reconnaissance).



Le premier MQ-9B de la RAF est attendu au Royaume-Uni l'année prochaine. Il sera basé à RAF Waddington, coeur des opérations ISTAR de la force aérienne de l'armée britannique.



Pour rappel, le MQ-9B Protector est une variante du Certifiable Predator B, qui sera capable d'évoluer dans un environnement civil. La commande passée par le MoD britannique en 2016 comprend aussi 10 autres drones Protector en option, avec des livraisons qui s'étalent jusqu'à horizon 2030.



(Photo © GA-ASI)