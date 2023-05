Un Learjet 35A de GFD s'écrase au décollage de la base aérienne d'Hohn

Un Learjet 35A de l'entreprise GFD (Gesellschaft für Flugzieldarstellung), filiale d'Airbus DS, s'est écrasé au décollage de la base aérienne d'Hohn dans le nord de l'Allemagne le 15 mai, tuant les deux pilotes présents à bord.



Airbus a précisé que GFD coopère pleinement avec les autorités pour déterminer les causes de l'accident et que l'enquête était menée par le BFU (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen), l'agence fédérale allemande chargée d'enquêter sur les accidents d'aéronefs, depuis son siège de Brunswick (Basse-Saxe).



L'appareil, immatriculé D-CGFQ, effectuait une mission d'entraînement avec les contrôleurs aériens de l'armée de l'air allemande. L'appareil a impacté le sol dans le périmètre de la base aérienne.



GFD réalise principalement des démonstrations de cibles de vol avec et sans cibles remorquées ainsi ainsi que des vols d'entraînement à la guerre électronique pour les forces armées allemandes. La société aligne une quinzaine de Learjet 35A/36A.



(Photo © GFD GmbH)