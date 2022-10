Un Dauphin de la Marine nationale sur une frégate furtive de type littoral

Les marines française et américaine ont mené des entraînements conjoints au mois de septembre à l'occasion de l'arrivée de l'USS Jackson en Polynésie française.



Cette frégate de l'US Navy est l'un des rares bâtiments de la classe Independence, navire trimaran furtif littoral produit à 14 exemplaires (5 autres en construction) depuis 2006.



Un hélicoptère Dauphin des Forces armées en Polynésie française (FAPF) a effectué une séance d'entraînement à l'appontage sur la plateforme de l'USS Jackson le 24 septembre dernier (photo), venant renforcer l'interopérabilité des deux marines dans la zone Pacifique.



Quelques jours plus tôt, à la veille de l'arrivée du bâtiment américain, la flottille 25F de la Marine nationale a réalisé un exercice de détection, de relocalisation et d'assaut avec l'USS Jackson grâce à l'un de ses Falcon 200 Gardian basés sur l'aéroport de Tahiti-Faa'a.



L'avion de surveillance maritime a ensuite enchaîné une série de passes de combat pour entraîner l'équipage de l'USS Jackson à la défense contre une menace aérienne, avant de conclure la séquence par une phase d'entraînement mutuelle.



(Photo © Etat-major des armées - EMA)