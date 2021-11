Un Airbus A340 se pose pour la première fois en Antarctique

Joli coup médiatique pour l'opérateur Hi Fly. La compagnie spécialisée dans les vols en ACMI a effectué une rotation entre l'aéroport international du Cap (CPT) et la piste Wolf's Fang (WFR) en Antarctique, une piste de glace 3 000 mètres de long et 60 mètres de large, au moyen de l'un de ses Airbus A340.



L'opération a été réalisée le 2 novembre dernier par l'appareil MSN 483 (9H-SOL, A340-313HGW, MTOW de 275 tonnes) afin de transporter un total de 23 passagers (des touristes et des scientifiques), et des marchandises essentielles.



L'avion a décollé du Cap avec 77 tonnes de carburant, lui permettant de réaliser les deux vols (aller et retour) d'une durée de plus de 5 heures (2500 nautiques). Hi Fly précise que pour ce faire, l'avion s'est posé en Antarctique avec une masse proche de la limite (190 tonnes). La compagnie ajoute que le choix de l'A340 était idéal pour ce type d'opération compte tenu de son rayon d'action, mais surtout du fait qu'il s'agit d'un quadriréacteur, pour des raisons opérationnelles et sécuritaires.



L'organisateur de ce vol n'a pas été révélé, mais tout porte à croire qu'il s'agit de White Desert, un voyagiste britannique spécialisé dans les expéditions touristiques de luxe en Antarctique.



(Photo © Hi Fly)