Un accord majeur entre Embraer et Saab sur les programmes C-390 et Gripen E

Embraer et Saab ont signé un important protocole d'accord (MoU) au salon LAAD Defence & Security qui se tient à Rio de Janeiro jusqu'au 14 avril. Il vise à renforcer leur collaboration sur le développement commercial et les opportunités d'ingénierie pour l'avion de transport tactique C-390 Millennium ainsi que pour le chasseur Gripen E.



Avec cet accord, l'avionneur brésilien va notamment pouvoir s'appuyer sur son partenaire suédois pour pousser son C-390 au sein de l'armée de l'air suédoise. Embraer et Saab évalueront également l'intégration d'équipement et des systèmes Saab à bord de l'avion de transport militaire.



À l'inverse, l'avionneur suédois pourra s'appuyer sur Embraer dans le cadre du contrat des Gripen E brésiliens pour de nouvelles opportunités commerciales, au Brésil et en Amérique latine, et notamment grâce à la chaîne d'assemblage final et au Gripen Flight Test Centre (GFTC) implantés chez Embraer à Gavião Peixoto. Embraer et Saab collaboreront par ailleurs pour accroître la participation d'Embraer aux futurs contrats Gripen.



Enfin, les deux partenaires collaboreront dans le domaine de l'ingénierie et des études techniques des futurs chasseurs, consolidant ainsi le transfert de technologie effectué par Saab pour l'industrie de la défense brésilienne dans le cadre de l'actuel contrat Gripen de la FAB (Força Aérea Brasileira).



« Nos deux sociétés ont travaillé ensemble pour offrir au Brésil une capacité exceptionnelle qui durera des décennies. Ce protocole d'accord est une étape importante et gratifiante vers la croissance de cette coopération dans de nouveaux domaines entre Saab et Embraer qui va au-delà du Brésil, tout en maximisant nos réalisations existantes », a déclaré le président et chef de la direction de Saab, Micael Johansson.



« Saab et Embraer sont deux leaders mondiaux du segment aérospatial, reconnus pour l'excellence de leur ingénierie et de leurs produits. Je considère ce protocole d'accord avec un optimisme extrême, car je suis sûr que les deux sociétés peuvent développer ensemble leurs activités sur divers marchés à travers le monde », a ajouté Bosco da Costa Junior, président et chef de la direction d'Embraer Defence & Security.



Pour rappel, le Brésil avait commandé 36 chasseurs Gripen NG à Saab en 2014, une commande jugée insuffisante par l'armée brésilienne qui en voudrait au moins une trentaine de plus. Les premiers Gripen E de série de la FAB sont entré en service il y a un an.



(Photo © Saab)