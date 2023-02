Un accord entre Air France et Qantas pour des vols directs vers l'Australie ?

Air France et Qantas sont en train d'étudier la faisabilité d'une première liaison directe et sans escale entre Roissy CDG et l'Australie, selon des déclarations du PDG de la compagnie australienne Alan Joyce rapportées par le site australien Executive Traveller.



Qantas envisagerait ainsi de relier Paris depuis Perth (Australie-Occidentale) avec des vols sans escale assurés avec des Boeing 787-9, à l'image de la liaison vers Londres Heathrow inaugurée en 2018 (et relancée l'année dernière). Les vols assurés aujourd'hui entre Perth et Londres ont une durée de plus de 17 heures.



Des discussions seraient aussi en cours entre Qantas et d'autres compagnies aériennes européennes.



« Nous voulons faire Paris et nous discutons avec Air France et d'autres compagnies aériennes européennes de la manière dont nous pourrions le faire », a annoncé Alan Joyce au site australien.



Qantas desservait l'aéroport de Roissy avec trois vols par semaine assurés en 747-400 depuis Sydney avec une escale à Singapour, une liaison abandonnée en 2004. Air France a quant à elle aussi opéré vers Sydney en 747 jusqu'en 1996, une liaison héritée de la compagnie UTA pour sa desserte régulière de Nouméa.



(Photo © Qantas)