Turkish Technic étend son inventaire de pièces détachées avec Boeing

Boeing et Turkish Technic ont renouvelé un contrat de fourniture de pièces détachées sur mesure de trois ans supplémentaires.



Ce contrat de support est également étendu à 9000 références de pièces. Les pièces proviennent de l'OEM et de fournisseurs partenaires.



Selon l'avionneur américain, la division MRO du groupe Turkish Airlines va ainsi pouvoir continuer à accéder à son réseau mondial de services de pièces et équipements tout en bénéficiant des avantages du renouvellement de son contrat (pricing...).



