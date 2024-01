Turkish Airlines va desservir l'Australie à partir du mois de mars

Turkish Airlines travaillait sur cette liaison depuis des années et c'est désormais officiel. La compagnie aérienne qui dessert le plus grand nombre de pays au monde va desservir Melbourne à partir du 15 mars, une ligne assurée trois fois par semaine via Singapour (pour l'instant). Melbourne sera donc sa 346e destination dans 130 pays.



Ces vols seront assurés en Boeing 787-9 et en Airbus A350-900.



Mais Turkish Airlines vise à organiser des vols directs vers Melbourne et potentiellement d'autres villes d'Australie dans les prochaines années grâce à l'acquisition de nouveaux avions capables d'assurer des vols sans escale entre Istanbul et Melbourne.



Pour rappel, la compagnie porte-drapeau turque a transporté 83,4 millions de passagers l'année dernière, soit une progression de 16,1% sur un an. Le président turc Recep Tayyip Erdogan vient également de saluer la contribution de Turkish Airlines à l'économie du pays, avec quelque 56 milliards de dollars de retombées et 16 milliards de dollars d'exportations de services.



La compagnie aérienne veut doubler ses capacités d'ici 2033 et vient de commander 220 nouveaux appareils à Airbus dont 70 A350 au mois de décembre.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)