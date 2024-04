Turkish Airlines dépasse encore ses objectifs pour 2023, une croissance de 10% attendue cette année

Le bénéfice net de Turkish Airlines a explosé l'année dernière, atteignant 6 milliards de dollars (+121%), pour un chiffre d'affaires de 20,94 milliards de dollars (avec ses filiales). Les revenus totaux ont augmenté de 13,7 % l'année dernière par rapport à 2022 pour atteindre 20,94 milliards de dollars, tandis que les recettes liées au transport de passagers ont augmenté de 24% en un an pour atteindre 17,7 milliards de dollars.



Turkish Airlines a ainsi transporté 83,4 millions de passagers en 2023 (dont 53 millions sur des liaisons internationales), avec des capacités en progression de 16% sur l'international sur un an, et de 23,5% sur son marché intérieur.



La compagnie aérienne turque a par ailleurs terminé l'année 2023 avec une flotte de 440 appareils (dont 416 appareils de transport de passagers), soit une augmentation de 12% en un an (en comptabilisant ceux de sa filiale Anadolujet, désormais devenue AJet fin mars).



Sa flotte atteindra les 484 avions d'ici la fin de l'année (dont 104 pour AJet), alors que la compagnie prévoit de transporter 10% de passagers supplémentaires cette année.



Pour rappel, Turkish Airlines prévoit d'aligner une flotte à 800 avions à horizon 2033. Pour cela, après les importantes commandes d'appareils signés avec Airbus l'année dernière, la compagnie porte-drapeau turque devrait prochainement aussi annoncer des accords pour de nouveaux avions commerciaux avec Boeing.



