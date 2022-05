Turkish Airlines commande six nouveaux Airbus A350

Turkish Airlines a indiqué cette semaine qu'elle avait décidé d'acquérir six Airbus A350-900 supplémentaires auprès de l'avionneur.



La compagnie table sur des livraisons en 2022 et 2023.



Turkish Airlines avait initialement passé une commande pour vingt-cinq A350-900 en 2018. En raison de la crise sanitaire, cette commande a été réduite à plusieurs reprises et seule une vingtaine d'appareils figurent encore au carnet de commandes d'Airbus à ce jour. La compagnie avait annoncé une réduction au début de l'année. Cette décision est donc un revirement.



Aucune information n'a été fournie au sujet de la provenance des appareils mais il pourrait s'agir des appareils restant à livrer à Aeroflot, au moins partiellement. Deux appareils sont déjà produits et stockés à Toulouse, ne pouvant pas être livrés en raison des sanctions internationales à l'encontre de la Russie.



Turkish Airlines avait réceptionné son premier A350 en octobre 2020. La compagnie nationale turque aligne aujourd'hui six A350-900.



