Tunisie : un premier Beechcraft T-6C Texan II pour son armée de l'air

L'armée de l'air tunisienne a réceptionné le premier des huit Beechcraft T-6C Texan II au groupe Textron le 8 novembre, des avions qui serviront de plateforme d'entraînement pour ses pilotes. Un deuxième exemplaire est attendu dans les prochaines semaines, la livraison des six autres étant programmée d'ici la fin de l'année prochaine. Le premier Texan II tunisien a été livré à l'Escadre 13 basée à Sfax.



« La Tunisie est la treizième nation à acquérir le T-6 et vient de prendre livraison du 1 001ème T-6 produit par notre équipe à Wichita. Nous sommes ravis d'accueillir une autre nation alliée nord-africaine et méditerranéenne dans le groupe distingué des forces aériennes mondiales qui s'appuient sur le système de formation intégré T-6 de nouvelle génération pour atteindre leurs objectifs de formation des pilotes.», a déclaré Fouad Kasri, le directeur des ventes et de la stratégie pour l'Afrique et le Moyen-Orient de Textron Aviation Defense.



La Tunisie avait commandé 8 T-6C Texan II en 2021, l'US Air Force s'étant vu ensuite en juillet attribué un contrat de 90,7 millions de dollars par la division défense de l'avionneur Textron Aviation pour produire et modifier 8 T-6C. Les premiers instructeurs de l'armée de l'air tunisienne avaient entamé leur formation aux États-Unis en avril dernier.



La Tunisie avait obtenu le feu vert du département d'État des États-Unis pour pouvoir acquérir jusqu'à 12 T-6C dans le cadre d'un contrat FMS en octobre 2019. Quatre de ces appareils devraient d'ailleurs être livrés en configuration d'avion d'attaque léger AT-6E Wolverine. Les T-6C viennent quant à eux progressivement rajeunir la flotte de formation et d'entraînement des pilotes tunisiens et notamment ses jets MB-326B produits par Aermacchi et L-59T Super Albatros d'Aero Vodochody.



À noter que le Maroc est pour l'instant le seul pays du continent à aligner ce lointain dérivé américain du Pilatus PC-9, avec 24 Texan II livrés entre 2011 et 2012.



Pour rappel, l'armée de l'air tunisienne s'est également tournée vers le groupe américain Textron pour acquérir quatre Cessna Grand Caravan EX qui seront utilisés pour des missions de renseignement ISR (intelligence, surveillance, reconnaissance) en Afrique du Nord.



(Photo © Textron Aviation)