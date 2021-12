Tunisair tient son 1er Airbus A320neo

Tunisair a pris livraison de son premier A320neo (MSN 10575, TS-IMX, baptisé Carthage) le 23 décembre dans le cadre d'un accord de « sale and lease back » avec SMBC Aviation Capital.



L'appareil est configuré avec une cabine biclasse de 150 sièges : 12 en classe affaires et 138 en classe économique. Il est motorisé par des LEAP-1A de CFM International.



Le loueur irlandais placera encore quatre appareils du type chez la compagnie nationale tunisienne dont trois courant 2022.



Ces appareils sont issus d'une commande révisée de Tunisair conclue en 2016 (une conversion de cinq A320ceo d'une précédente commande passée en 2008).

Selon le directeur général Khaled Al-Chelly, cette opération de cession-bail va entraîner un retour en caisse de 73 millions d'euros en avances de fonds auprès d'Airbus.



Ces nouvelles acquisitions vont en droite ligne du plan de modernisation de la flotte de Tunisair qui avait terminé l'année 2020 avec plus de la moitié de sa flotte (28 avions) hors service faute de maintenance.



Dans le cadre du rajeunissement de la flotte, la compagnie entend ramener sa flotte à une moyenne d'âge de moins de 10 ans contre 13 ans actuellement.



(Photo © Airbus)