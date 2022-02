Transavia réduit sa perte d'exploitation de moitié

Après un premier semestre difficile, l'année 2021 s'est bien améliorée pour Transavia. La filiale low-cost du groupe Air France-KLM a en effet pu profiter d'une forte reprise du trafic loisir au second semestre, jusqu'à décembre et l'apparition du variant omicron qui a entraîné la résurgence des restrictions de voyage et la fermeture des frontières marocaines.



En revanche, la compagnie a pu réintroduire des capacités proches de celles de 2019 au quatrième trimestre et a réussi à enregistrer une recette unitaire supérieure à cette période grâce à une forte amélioration des yields (de 14,6% sur l'année).



Ainsi, en 2021, la low-cost a pu transporter 8,8 millions de passagers (en hausse de 70,1% par rapport à 2020 mais en baisse de 47% par rapport à 2019), avec des capacités en croissance de 51%.



D'un point de vue financier, le chiffre d'affaires atteint un milliard d'euros (+66,9% par rapport à 2010, -41% par rapport à 2019) et la perte opérationnelle est divisée par deux à 150 millions d'euros.



Le trafic loisir étant le plus prometteur, les investissements en faveur de Transavia se poursuivent, qu'il s'agisse de l'activité en France ou aux Pays-Bas. Outre la croissance prévue de la flotte de Transavia France, les deux compagnies devraient profiter de la commande passée par le groupe pour une centaine d'Airbus A320neo.



