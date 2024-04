Transavia France vient de recevoir son deuxième Airbus A320neo. Immatriculé F-HXSA, il entrera en service le 22 avril sur la liaison Paris (Orly) - Valence.



La low-cost rappelle que le 1er A320, F-GNEO, avait été livré le 10 janvier. Cette livraison marquait le lancement de la transition d'une flotte tout-Boeing (70 Boeing 737-800 actuellement en service) à une flotte tout-Airbus.



Cette transition devrait être opérée rapidement : Transavia France prévoit d'exploiter treize A320neo à la fin de l'année et d'atteindre son objectif de flotte tout-Airbus en 2030.



« C'est avec une grande fierté que nous accueillons dans notre flotte le second A320neo, un outil qui permet notre développement en renforçant notre performance économique et environnementale », commente Nicolas Hénin, directeur général adjoint Commercial et Marketing de Transavia France.



(Photo © Transavia France)