Transavia France compte recruter 600 personnes en 2024

Alors qu'elle travaille à faire croître sa flotte de dix appareils cette année, Transavia France va avoir besoin de davantage de personnel pour fonctionner. La filiale low-cost d'Air France annonce ainsi qu'elle compte recruter près de 600 collaborateurs cette année.



Dans le détail, plus de cent postes sont ouverts au sol, dans plusieurs services, notamment la maintenance, le revenue management ou l'informatique. Une centaine de postes sont proposés en CDI, auxquels s'ajoutent une trentaine d'offres en alternance et une autre trentaine en stage.



Transavia recherche également 150 pilotes, qu'elle recrutera à travers la filière de recrutement d'Air France.



Enfin, depuis le début de l'année, plus de 300 stewards et hôtesses de l'air ont déjà été intégrés, dont 180 en alternance.



(Photo © Transavia)