Tous les vols au départ et à destination de Paris seront interdits pendant la cérémonie d'ouverture des JO 2024

Belle pagaille en perspective en plein coeur de l'été prochain. Le trafic de la totalité des aéroports desservant Paris (Roissy-CDG, Orly, Le Bourget et Beauvais) sera interrompu pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques le vendredi 26 juillet 2024.



La Direction générale de l'aviation civile va devoir fermer l'espace aérien francilien entre 19h00 et minuit pour des raisons de sécurité. « Une zone d'interdiction temporaire stricte, d'un rayon de 150 km et sans limite d'altitude sera mise en place autour de Paris » a ainsi annoncé la DGAC. Seuls quelques vols des services d'urgence et les vols pouvant bénéficier, à titre exceptionnel, d'une dérogation accordée par l'Armée de l'Air et de l'Espace pourront cependant circuler.



« Les usagers habituels, compagnies aériennes, professionnels et particuliers, seront invités à reporter leur activité ou à contourner cette zone pendant la période considérée » précise la DGAC qui ajoute que des régulations seront mises en oeuvre dès 17h00 le 26 juillet.



Seront donc particulièrement touchés les vols long-courriers à destination de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique du Sud et de l'Océan Indien, avec au mieux d'importantes modifications d'horaires à attendre.



Quant aux Franciliens qui participeront au salon aéronautique de Farnborough (22-26 juillet), il faudra vraiment cette fois préférer le train...



(Photo © Le Journal de l'Aviation)