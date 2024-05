Tous les Boeing 777 de Swiss sont désormais couverts du film AeroShark

Les douze Boeing 777-300ER de Swiss ont été équipés du film AeroShark, développé par Lufthansa Technik avec BASF. Le dernier, immatriculé HB-JNF, a été revêtu en mai.



L'installation sur cette sous-flotte a pris un an et demi, depuis le premier vol d'un 777 équipé en octobre 2022. Swiss précise qu'il fallait une semaine pour l'appliquer sur un appareil.



Le revêtement AeroShark imite les nervures microscopiques (environ 50 micromètres) de la peau des requins pour améliorer l'écoulement de l'air le long du fuselage des appareils et des nacelles, réduire ainsi la traînée de frottement et les émissions de CO2. Lufthansa Technik estime que la traînée est réduite de 1 %. Ainsi, en 2023, Swiss aurait économisé 2 200 tonnes de kérosène et évité l'émission de 7 100 tonnes de CO2, alors même que toute la flotte n'était pas encore équipée.



Face à ces résultats très satisfaisants, la compagnie envisage de dupliquer cette technologie à d'autres types d'appareils long-courriers à moyen terme - et sous réserve de l'autorisation de l'EASA.



