Thales va fournir de nouveaux équipements avioniques au Rafale

La Direction générale de l'armement (DGA) a notifié une commande de 350 viseurs de casques Scorpion et 400 visualisations têtes latérales numériques à Thales. Ces équipements seront installés sur le Rafale de Dassault dans le cadre du standard F4.



Les viseurs de casques Scorpion permettront d'améliorer la compréhension de la situation tactique et la réactivité des équipages.



Les visualisations têtes latérales (VTL) numériques remplaceront les VTL actuellement en service sur les Rafale français. Elles offrent une surface d'affichage étendue, un écran tactile amélioré et des capacités de calcul augmentées.



(Photo © A. Pecchi pour Dassault Aviation)