Thales remporte une nouvelle commande de viseurs de casque Scorpion pour les F-16 de la Garde nationale aérienne américaine

Thales a décroché une commande de l'OTAN pour fournir des viseurs de casque Scorpion à la Garde nationale aérienne des États-Unis.



Il s'agit d'une commande initiale pour venir remplacer l'actuel système monochrome JHMCS (Joint Helmet Mounted Cueing System) des F-16 Block 40/50 de l'Air National Guard.



Une fois la totalité de la flotte équipée, le Scorpion deviendra la solution HMD commune pour l'ensemble de la flotte de F-16 des blocs 30, 40 et 50 de la Garde nationale aérienne et de l'US Air Force Reserve (AFRC), tout comme pour le A-10 Thunderbolt II aujourd'hui.



Pour rappel, le viseur de casque Scorpion de Thales viendra aussi équiper les Rafale de Dassault Aviation, par exemple avec l'arrivée du standard F4. La DGA a d'ailleurs commandé 350 viseurs de casques Scorpion l'année dernière pour l'armée de l'Air et de l'Espace (AAE) et la Marine nationale.



(Photo © Air National Guard)