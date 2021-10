Thales modernisera les systèmes de surveillance radar de trois aéroports de Corée du Sud

La Korea Airports Corporation (KAC) a confié à Thales la mission de fournir à trois de ses aéroports des systèmes de surveillance radar incluant le radar primaire STAR NG associé au radar secondaire digital de pointe RSM NG. L'objectif est de fournir trois systèmes radar de nouvelle génération pour la surveillance de l'aéroport international de Muan et des aéroports d'Ulsan et de Yeosu, situés tous trois dans l'extrême sud du pays.



Ces aéroports seront les premiers en Asie à bénéficier du tout dernier radar RSM-NG lancé par Thales.



Dans le cadre de ce contrat attribué au consortium formé par Thales et Hanjin Information Systems and Telecommunications (HIST)., l'électronicien français fournira les radars, se chargera de leur installation et formera les équipes KAC en usine et sur site pour la maintenance et le support des radars et de l'équipement associé. HIST fournira de son côté l'infrastructure réseau, les liaisons de communication, le support de l'installation, et assurera la gestion du projet. La mise à niveau des systèmes Thales, installés dans ces trois aéroports au début des années 2000, devrait s'achever d'ici 2024.



Le radar STAR NG offre des fonctionnalités complémentaires, notamment d'altimétrie, de détection de cibles lentes ou rapides, et d'atténuation des effets des éoliennes. Le radar RSM NG est un méta-capteur 2 en 1 pleinement intégré associant Mode S enrichi et ADS-B. Il permet d'initialiser et de détecter plus rapidement les pistes, tout en assurant une cybersécurité dernier cri. Ses capacités HUMS (Health Usage & Monitoring System) optimisent les opérations de maintenance, donc les coûts de son cycle de vie.



(Photo © Thales)