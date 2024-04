Thales finalise l'acquisition de Cobham Aerospace Communications

Thales a renforcé ses capacités dans le domaine des systèmes avioniques connectés en finalisant l'acquisition de Cobham Aerospace Communications.



Le systémier français précise que cette acquisition va enrichir son portefeuille avionique en vue de l'évolution vers des cockpits connectés. Cobham Aerospace Communications fournit en effet des technologies avancées dans les systèmes avioniques polyvalents, intégrés et plus autonomes : systèmes complets de communication par satellite en bande L (antennes et émetteurs-récepteurs), solutions complètes de gestion audio et radio numérique, et antennes passives de connectivité, de communication et de navigation.



La société compte environ 734 collaborateurs, dont 190 ingénieurs, et est implantée en France, ainsi qu'en Afrique du Sud, en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) et au Danemark.



(Image © Thales)