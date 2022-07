Thales Alenia Space avance sur la plateforme ISR à haute altitude EuroHAPS

Thales Alenia Space annonce avoir été sélectionné par la Commission européenne comme coordinateur d'un consortium européen qui développera plusieurs démonstrateurs stratosphériques dédiés à différentes missions et en particulier celles tournées vers le renseignement militaire.



La joint-venture formée par Thales (67%) et Leonardo (33%) prendra donc une part importante au sein du projet EuroHAPS (Démonstration de systèmes de plateforme à haute altitude) qui fournira des démonstrateurs technologiques aéroportés pour améliorer les capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR).



L'Europe va ainsi accorder un financement de près de 1,2 milliard d'euros en faveur de 61 projets collaboratifs de recherche et de développement dans le domaine de la défense, sélectionnés à la suite des tout premiers appels à propositions lancés au titre du Fonds européen de la défense (FED).



Thales Alenia Space travaille en particulier sur son Stratobus, un ballon stratosphérique dirigeable autonome gonflé à l'hélium qui pourra assurer de longues missions de renseignement militaire, des missions de surveillance (frontières, installations critiques) mais aussi des missions de contrôle environnemental et de télécommunications, une solution jugée idéale en complément des dispositifs satellitaires existants.



Volant à une altitude de l'ordre de 20 km (~ 65 000 pieds), Stratobus pourra assurer des missions sur une durée de l'ordre de 10 ans, ponctuée par de simples opérations de maintenance annuelles au sol d'une durée de quelques jours.



La Direction générale de l'armement (DGA) avait d'ailleurs signé en 2020 un contrat d'étude de concept portant sur des applications ISR pour le Stratobus destinées à répondre aux besoins opérationnels des armées françaises.



(Image © Thales Alenia Space)