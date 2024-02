Thai Airways se tourne vers AerCap pour ses besoins de flotte les plus urgents

(Singapore Airshow) Le loueur AerCap a signé des contrats avec la compagnie Thai Airways pour couvrir ses besoins les plus urgents en matière de flotte. Ces accords concernent ainsi sept gros-porteurs, dont quatre Airbus A350-900 et trois Boeing 787-9, ainsi que dix Airbus A321neo.



La décision d'acquérir ces avions avait été prise l'année dernière par la compagnie porte-drapeau thaïlandaise dans le cadre de sa stratégie de développement à court terme.



Le numéro un mondial du leasing d'avions commerciaux précise que deux des A350 concernés ont déjà été livrés et que les deux exemplaires restants devraient être livrées respectivement au premier et au deuxième trimestre. Les livraisons des 787 sont quant à elle programmées entre le deuxième trimestre de cette année et le quatrième trimestre 2025, tandis que les livraisons des A321neo devraient s'étaler du troisième trimestre 2025 au deuxième trimestre 2026.



Les Airbus A321neo seront les premiers appareils de ce type à rejoindre la compagnie aérienne thaïlandaise. Ils s'ajouteront aux 20 A320 qui volaient jusqu'à la fin de l'année dernière sous les couleurs de son ancienne filiale régionale Thai Smile, aujourd'hui dissoute. Ces derniers seront d'ailleurs reconfigurés prochainement pour accueillir une vraie classe affaires. À noter que le choix portant sur la motorisation des futurs A321neo n'a pas encore été officialisé.



AerCap a également rappelé que ses relations commerciales avec Thai Airways avaient démarré au milieu des années 1990 avec la location de Boeing 737-400 et d'Airbus A330-300.



Pour rappel, la compagnie publique thaïlandaise a commandé 45 Boeing 787-9 fermes au mois de décembre, des appareils qui seront motorisés par des GEnx-1B de GE Aerospace et qui seront livrés entre 2027 et 2033. Cette commande est assortie d'options pour 35 autres exemplaires et pourra également être modifiée pour inclure un certain nombre de 777X, la nouvelle génération de Triple Sept de l'avionneur américain qui devrait entrer en service en 2025.



