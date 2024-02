Thai Airways confirme être derrière la grosse commande de 787 enregistrée par Boeing en décembre

Les nouveaux gros-porteurs remplaceront des avions loués dont les baux seront amenés à expirer. La taille de la flotte atteindra alors 96 appareils après leur livraison.



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés) Thai Airways confirme avoir conclu un accord de quelque 10 milliards de dollars avec Boeing et GE Aerospace pour l'acquisition de 45 787-9 fermes (avec des options supplémentaires) livrables entre 2027 et 2033.Les nouveaux gros-porteurs remplaceront des avions loués dont les baux seront amenés à expirer. La taille de la flotte atteindra alors 96 appareils après leur livraison.Le Journal de l'Aviation avait indiqué dès le mois de janvier (rubrique abonnés - lire l'article ici ! ) que Thai Airways était très vraisemblablement derrière la commande ferme de 45 Boeing 787-9 motorisés par des GEnx-1B enregistrée par l'avionneur américain au mois de décembre pour un client non divulgué.La compagnie porte-drapeau thaïlandaise était en discussion avec Boeing à la fin de l'année dernière pour acquérir jusqu'à 80 nouveaux gros-porteurs, des appareils destinés au renouvellement de sa flotte à long terme. Un peu plus tôt l'année dernière, Thai Airways avait reproché au motoriste britannique Rolls-Royce de ne pas offrir de tarifs préférentiels sur ses moteurs, menaçant alors d'aller voir ailleurs et donc d'écarter de fait la gamme des gros-porteurs Airbus pour ses futurs plans.Thai aligne déjà 6 787-8 et 2 787-9, tous motorisés par des Trent 1000.(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)