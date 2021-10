Textron Aviation va doubler ses capacités de services en Allemagne

Textron Aviation annonce qu'il va investir dans son réseau de services européen, avec un doublement de ses capacités d'intervention en Allemagne. La station-service en ligne de Stuttgart va ainsi devenir un véritable centre de service satellite, avec deux fois plus d'espace de hangar et un doublement de ses équipes sur place.



Par ailleurs, Textron Aviation va également ajouter une capacité de soutien pour sa famille Beechcraft King Air, se rapprochant ainsi de plus d'une centaine d'opérateurs de ces avions en Allemagne.



Textron Aviation rappelle que plus de 1800 appareils de ses gammes (jets et avions turbopropulsés) sont en service en Europe. Le groupe américain dispose de deux autres stations-service sur le continent (à Cannes et à Genève) ainsi que de cinq centres de services situés à Düsseldorf, à Paris (Le Bourget), à Prague, à Valence, à Zürich et à Genève.