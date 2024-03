Tarmac Aerosave va recycler quatre ATR en 2024

Tarmac Aerosave et ATR annoncent que trois ATR ont été recyclés en 2023 et qu'il devrait y en avoir quatre autres en 2024. Leur partenariat porte sur le traitement de douze appareils au total.



Les trois chantiers réalisés en 2023 ont permis de valoriser 85,5 % de l'appareil, qu'il s'agisse de recyclage de matériaux ou de réutilisation des pièces.



Un accord a par ailleurs été conclu pour définir de nouveaux processus de recyclage qui permettront d'augmenter le taux de valorisation.



« Dans un contexte de pénurie mondiale de pièces, notre collaboration avec Tarmac Aerosave nous permet de relever deux grands défis à la fois : réduire davantage notre empreinte environnementale tout en offrant à nos clients un approvisionnement immédiat en pièces détachées rentables et de haute qualité. C'est une solution gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes : plus de pièces avec moins de ressources. Cette approche stratégique s'avère être la plus durable, à la fois pour notre planète et pour notre activité », commente Stefano Marazzani, directeur du support client et des services d'ATR.



(Photo © Tarmac Aerosave)