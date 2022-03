Tarmac Aerosave recrute 150 personnes

Tarmac Aerosave lance une campagne de recrutement qui concerne ses trois sites européens. La société estime ses besoins à 150 nouveaux collaborateurs, dont 70 à Teruel (Espagne), 50 à Tarbes et 30 à Toulouse (Francazal).



Tous ses métiers sont également concernés, dans les domaines du stockage, de la maintenance, de la transition et du recyclage.



Bien que la crise sanitaire lui ait fourni une activité importante ces deux dernières années, Tarmac Aerosave avait choisi de rester prudent et s'était concentré sur sa réorganisation, nécessaire au vu de la demande particulièrement prépondérante en stockage. Désormais, le groupe souhaite se préparer à la reprise et répondre aux besoins qui évoluent davantage vers les transitions et la remise en service.



« Nos procédés s'industrialisent, nos sites s'agrandissent, nos clients demandent la livraison de leurs actifs et les constructeurs annoncent le retour des commandes géantes. Ces tendances impactent nos effectifs groupe, que nous souhaitons porter de 400 à 550 collaborateurs en 2022 », résume Laurence Etcheverry, directrice des ressources humaines.



(Photo © Tarmac Aerosave)