Taïwan : Le fondateur de StarLux Airlines prend les commandes d'Uni Air

Kuo-Wei Chang, le fondateur de la jeune compagnie taiwanaise StarLux Airlines, a été nommé président d'Uni Air, la filiale domestique et régionale d'EVA Air. Il remplace Solomon Lin qui a démissionné.



K.W. Chang a lui même déjà dirigé EVA Air de 2013 à 2019 avant d'être évincé dans une lutte de pouvoir suite à la mort de son père Chang Yung-fa, le fondateur du groupe Evergreen et maison mère de la compagnie aérienne privée taiwanaise.



Il a ensuite lancé Starlux Airlines en janvier 2020, juste avant la pandémie, une nouvelle compagnie opérant sur les routes régionales en Asie du Sud-Est et du Nord-Est avec une flotte de cinq A321neo, récemment complétée par le premier des huit A330neo attendus.



K.W. Chang ne s'est pas prononcé sur la manière dont sa nomination affecterait le développement de StarLux Airlines ou d'Uni Air, ni sur une éventuelle coopération qui pourrait exister entre les deux compagnies aériennes.



Pour rappel, Uni Air aligne une flotte composée de quatorze ATR 72-600 et de deux A321.



(Photo © Bureau français de Taipei)