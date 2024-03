Lufthansa Technik a signé un contrat de six ans avec Sunclass Airlines pour le support des équipements de ses Airbus A321neo et A330neo (actuels et futurs). Il s'agit du produit Total Component Support (TCS) proposé par la division MRO du groupe Lufthansa.



Par ailleurs, la compagnie charter danoise a également prolongé son contrat de support couvrant les équipements de sa flotte d'A321ceo.



Les deux contrats courent ainsi jusqu'en janvier 2030 et couvriront la fourniture de pièces provenant du pool de Lufthansa Technik, des services MRO complets, de la logistique ainsi qu'un stock exclusif positionné directement sur la base principale de Sunclass à l'aéroport de Copenhague.



(Photo © Sunclass)