STELIA Aerospace Canada devient Airbus Atlantic Canada

STELIA Aerospace Canada a été rebaptisé Airbus Atlantic Canada, un changement de nom directement liée à la création d'Airbus Atlantic le 1er janvier 2022.



Implantée à Mirabel, près de Montréal, depuis 2014, la filiale canadienne d'Airbus assure la conception et la fabrication des sections de fuselage avant et arrière du programme Airbus A220, ainsi que l'assemblage et l'installation des systèmes du tronçon central du fuselage Global 7500 de Bombardier.



Airbus Atlantic Canada emploie aujourd'hui 600 personnes et prévoit 200 nouveaux recrutements en 2023.



(Photo © Airbus)