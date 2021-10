Starlux réceptionnera son premier gros-porteur Airbus en février

Starlux Airlines prévoit de prendre livraison de son premier A330neo en février 2022. L'appareil (MSN 2003) a effectué son premier vol test le 22 octobre sur le site d'Airbus à Toulouse. Le transporteur taiwanais dispose d'un carnet de commandes de huit A330-900, pris chez Air Lease Corporation (ALC).



Créée par Chang Kuo-wei, ancien président d'EVA Air et fils du fondateur du conglomérat Evergreen, Starlux Airlines a commencé ses activités en janvier 2020 - avec une flotte de cinq A321neo - sur des routes régionales en Asie du Sud-Est et du Nord-Est.



Le jeune transporteur, qui veut briser le duopole d'EVA Air et China Airlines, attend en outre cinq autres A321neo et dix-sept A350 (neuf A350-900 et huit A350-1000). Les A350 serviront à la construction de son réseau américain dont le lancement est prévu en 2023.



(Photo © Starlux Airlines)