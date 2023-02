StandardAero acquiert Western Jet Aviation et se diversifie

StandardAero annonce avoir fait l'acquisition de Western Jet Aviation, une société indépendante de maintenance d'avions d'affaires implantée sur l'aéroport de Van Nuys (Californie), l'un des aéroports d'aviation d'affaires les plus fréquentés au monde. Western Jet Aviation est spécialisée sur le jet d'affaires de Gulfstream et dispose d'une installation secondaire à l'aéroport exécutif de Miami-Opa Locka (Floride).



Comme StandardAero, Western Jet Aviation est certifiée FAA et EASA et sous licence OEM avec des capacités de modifications et des mises à niveau. Western Jet Aviation propose de multiples services (services AOG, maintenance cellule, dépannage de moteur et d'APU...).



StandardAero rappelle par ailleurs qu'il s'agit de sa 12e acquisition depuis 2015 et que ce rachat est une première dans le domaine de la maintenance cellule et concernant des travaux non liés aux moteurs.