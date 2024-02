SR Technics : Owen McClave nommé nouveau directeur général de la société MRO suisse

SR Technics (SRT) annonce la nomination d'Owen McClave comme nouveau CEO avec effet immédiat. Il succède ainsi à Matthias Düllmann qui vient de quitter la société MRO suisse. Owen McClave occupait précédemment le poste de directeur des opérations (COO).



« Owen apporte une richesse d'expertise et une expérience éprouvée dans le coeur de métier de SR Technics qui le soutiennent pour diriger l'entreprise tout au long de son processus de croissance et favoriser le développement ultérieur de SR Technics en tant que principal fournisseur de services MRO pour moteurs", a déclaré Feng Wu, le Président de SR Technics.



Owen McClave avait rejoint SR Technics en 2019 en tant que directeur des services pour moteurs. Son expérience professionnelle comprend des postes de direction clés chez Pratt et Whitney et Lufthansa Technik en Irlande ainsi que chez Vector Aerospace UK (Airbus Helicopters) où il a occupé le poste de directeur général. Il sera remplacé au poste de directeur des opérations par Ruixiang Gong, qui a occupé plusieurs postes de direction et notamment celui de président du conseil d'administration de SR Technics, de vice-président de la maintenance chez Hainan Airlines et de directeur général du département de maintenance de HNA Aviation Group.



Pour rappel, l'ancienne division maintenance de Swissair et de SR Group est passée sous le giron du groupe chinois HNA Aviation (Liaoning Fangda Group) en 2016, avec une participation de 80%. Le reste est détenu par son ancien actionnaire majoritaire Mubadala (EAU).



(Photo © xxxxx)