Spirit Airlines juge que l'offre de JetBlue n'est pas supérieure à celle de Frontier

Le conseil d'administration de Spirit Airlines a réagi à l'annonce de l'offre améliorée de JetBlue pour son acquisition en affirmant qu'il ne considérait toujours pas qu'elle représentait une offre supérieure à celle du groupe Frontier.



La compagnie ultra-low-cost américaine estime en effet que « la transaction proposée ne peut raisonnablement être réalisée ». Selon elle, les autorités antitrust ne pourront pas l'approuver tant qu'existera la Northeast Alliance (NEA) entre JetBlue et American Airlines.



« Nous avons du mal à comprendre comment JetBlue peut croire que le ministère de la Justice ou un tribunal sera convaincu que JetBlue devrait être autorisé à former une alliance anticoncurrentielle qui aligne ses intérêts avec un transporteur historique, puis à entreprendre une acquisition qui éliminera le plus grand transporteur ultra-low-cost », explique le conseil d'administration dans une lettre.



Il appelle donc ses actionnaires à accepter l'offre présentée par Frontier en février, la plus à même de créer de la valeur selon lui. La compagnie va poursuivre son travail pour que la transaction soit finalisée au cours du second semestre.



(Photo © Spirit Airlines)