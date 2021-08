South African Airways redécollera le 23 septembre

South African Airways (SAA) a fixé la date de reprise de ses opérations commerciales au jeudi 23 septembre 2021. Clouée au sol depuis un an, elle redémarrera dans un premier temps avec deux dessertes domestiques (Johannesburg, Cape Town) et quatre régionales (Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka et Maputo) .



« D'autres destinations seront ajoutées au réseau de routes à mesure que la compagnie prendra de l'ampleur dans ses opérations en réponse aux conditions du marché », indique-t-elle.



Dans cette phase initiale de relance, elle prévoit de mettre en service jusqu'à huit appareils, conformément à son certificat de transporteur aérien (CTA) récemment renouvelé.



Et pour le PDG par intérim Thomas Kgokolo, les nouvelles ambitions sont claires : « reconstruire et maintenir une compagnie aérienne rentable qui joue à nouveau un rôle de leader parmi les compagnies aériennes locales, continentales et internationales ».



Pour rappel, SAA a été rachetée par le consortium TAKATSO après une restructuration de dix-sept mois. Le nouvel actionnaire majoritaire (à 51%) est une coentreprise entre la société de capital-investissement Harith General Partners, propriétaire de l'aéroport de Lanseria, et Global Airways, qui détient Lift, la low-cost domestique lancée en décembre 2020. Le tandem prévoit d'investir jusqu'à 3,5 milliards de rands (258 millions de dollars) au cours des trois prochaines années. Dans ce nouveau format, l'Etat reste actionnaire à 49%.



(Photo © South African Airways)