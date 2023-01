Skymark confirme sa commande de Boeing 737 MAX

La compagnie aérienne japonaise Skymark Airlines vient de confirmer une commande auprès de Boeing pour quatre 737 MAX fermes ainsi que deux autres appareils en option. La direction de la compagnie indique que deux Boeing 737-8 sont ainsi livrables en 2026 et que deux 737-10 sont attendus sur la période 2026-2027.



Skymark a précisé avoir bénéficié d'une réduction sur le prix catalogue des appareils, mais sans en dire davantage. Les 737 MAX 8 et 737 MAX 10 sont aujourd'hui commercialisés sur une base de 126 et 137 millions de dollars respectivement.



Skymark Airlines s'était engagé sur la famille 737 MAX de Boeing en novembre dernier, souhaitant alors aligner un total de douze exemplaires. Elle avait déjà signé un contrat de leasing pour intégrer six 737-8 à partir du premier trimestre 2025.

Le transporteur nippon opère aujourd'hui une flotte homogène de 29 737-800 depuis sa base de Tokyo Haneda.



Pour rappel, la famille 737 MAX n'est pas encore en service auprès des compagnies japonaises. All Nippon Airways (ANA) a cependant signé un contrat avec l'avionneur américain l'année dernière pour 20 737-8 et dix options, des appareils livrables à partir de 2025 pour venir remplacer ses 737-800.



(Image © Boeing)