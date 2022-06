Sky High reçoit son premier Embraer 190

Embraer annonce que la compagnie dominicaine Sky High Aviation a reçu son premier E190 durant la dernière semaine de mai. L'avionneur précise qu'elle est la seule opératrice de l'appareil dans les Caraïbes.



Il s'agit d'un appareil de seconde main acquis en leasing auprès de TrueNoord. Les travaux de transition ont été réalisés par Embraer à Macon (en Géorgie, USA).



La compagnie attend un second appareil, qui doit lui être livré en juin. Tous deux seront aménagés en configuration biclasse de 98 places.



Sky High exploitait jusqu'à présent deux ERJ145 sur des liaisons inter-îles. Les E190 lui donneront accès à d'autres destinations internationales dans la région (aux Etats-Unis, en Amérique centrale et en Amérique du Sud), tout en multipliant ses capacités par plus de deux.



(Photo © Embraer)