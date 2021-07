SITA acquiert Safety Line

SITA a décidé de racheter Safety Line. La société suisse avait déjà conclu un partenariat avec la start-up française l'automne dernier pour intégrer OptiFlight dans son portefeuille de solutions « Digital Day of Operations ».



Avec ce rachat, SITA va pouvoir intégrer également l'offre aux opérations aéroportuaires puisque la solution AirsideWatch va rejoindre son portefeuille. Elle s'appuie sur les données du radar de mouvement en surface pour mieux comprendre, analyser et optimiser le trafic au sol des avions entre les portes et les pistes.



SafetyCube va également rejoindre les solutions de SITA et permettre à ses clients de gérer de manière proactive leur sécurité et leur conformité. La solution compte déjà les aéroports parisiens, Airbus Helicopters, des compagnies aériennes et des prestataires de services de gestion du trafic aérien.



L'équipe de Safety Line va désormais intégrer celles de SITA et s'attend à pouvoir accélérer ses développements.



(Photo © SITA)