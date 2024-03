Singapour veut finalement aussi des F-35A

Le ministère de la Défense singapourien veut désormais aussi s'équiper de F-35A.



Le ministre de la Défense Ng Eng Hen a en effet annoncé au Parlement le 28 février son intention de vouloir acquérir 8 exemplaires de la version conventionnelle du chasseur de 5e génération de Lockheed Martin. Ces appareils viendraient alors s'ajouter aux 12 F-35B (variante STOVL) déjà attendus par la Force aérienne de la République de Singapour (RSAF).



La RSAF doit réceptionner son premier F-35B en 2026, un exemplaire issu d'un premier contrat finalisé en 2020. La RSAF deviendra alors le cinquième pays utilisateur du F-35B, après les États-Unis (Corps des Marines), le Royaume-Uni, l'Italie, et prochainement le Japon.



Le ministre de la Défense singapourien a précisé que la future commande de F-35A est notamment motivée par la baisse de prix des appareils, désormais « comparables » aux F-15 de Boeing, et alors que près de 2500 exemplaires ont été commandés à travers le monde.



La livraison des nouveaux appareils devrait intervenir à horizon 2030.



La RSAF aligne aujourd'hui une quarantaine de F-15SG (F-15E) et une soixantaine de F-16C/D modernisés.



(Photo © Lockheed Martin)