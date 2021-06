Singapore Airlines lance le premier site e-commerce embarqué

Singapore Airlines va devenir la première compagnie aérienne au monde à proposer des achats en ligne en direct à bord de ses avions à partir du 28 juin 2021.



La compagnie singapourienne lance en effet KrisShop, sa plateforme e-commerce qui sera disponible via l'utilisation de son système IFE KrisWorld.



Ce service est mis en place en collaboration avec AirFree, Thales et Panasonic Avionics et sera initialement disponible sur une partie de sa flotte d'Airbus A350, puis progressivement déployé à l'ensemble de sa flotte.



Singapore Airlines précise que plus de 4000 produits seront disponibles, pour une livraison à domicile ou durant un prochain vol à bord d'un avion de la compagnie.



(Photo © Singapore Airlines)