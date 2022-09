Selon Airbus, la flotte des compagnies aériennes africaines doublera d'ici 20 ans

(Aviation Africa 2022) Airbus a annoncé que la flotte totale des compagnies aériennes africaines devrait plus que doubler au cours des vingt prochaines années. Selon les dernières prévisions du marché mondial publiées par l'avionneur (GMF 2022-2041), l'Afrique aura besoin de 1 100 nouveaux avions de transport de passagers et de fret d'ici 2040 pour répondre à la demande croissante du marché.



Cela portera la flotte totale à 1 440 avions, contre 680 en 2019. Sur la période, il est prévu une modernisation de la flotte de la région avec l'entrée des avions plus efficients en carburant comme les monocouloirs modernes (A220 et A320neo) qui devraient représenter près de 70% des livraisons.



Actuellement, près de 230 avions Airbus sont opérés par une quarantaine d'opérateurs africains. Airbus projette également que les services MRO, déjà en expansion en Afrique, poursuivront la même trajectoire, avec pour effet de réduire les coûts de maintenance dépensés en dehors du continent, et d'ouvrir un important marché de l'emploi pour les ingénieurs et techniciens locaux.



L'avionneur prévoit que 16 000 nouveaux techniciens de maintenance et 12 000 pilotes seront nécessaires au cours des deux prochaines décennies. Se fondant sur les tendances de reprise, Airbus prédit également que le trafic aérien en Afrique atteindra son niveau pré-pandémie entre fin 2023 et début 2025.



