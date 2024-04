Azorra a célébré la livraison du premier des neuf Embraer E190-E2 attendus par Scoot. L'appareil a été baptisé « Explorer 3.0 » pour marquer l'introduction du troisième et plus récent modèle de la flotte de la filiale de Singapore Airlines.



Il entrera en service au mois de mai sur la liaison Singapour - Krabi (Thaïlande).



Embraer souligne également qu'il s'agit de la première livraison d'un appareil brésilien à une compagnie singapourienne.



Les E190-E2 permettront à Scoot de développer de nouveaux marchés sur lesquels l'A320neo et à plus forte raison de 787 offrent des capacités trop importantes. Ses performances sur pistes courtes lui donneront également accès à de nouvelles destinations.



(Photo © Embraer)