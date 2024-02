Saudia signe avec Collins Aerospace pour les nouvelles cabines de sa flotte de gros-porteurs

Saudia, la compagnie aérienne nationale de l'Arabie Saoudite, a signé un important contrat avec l'équipementier américain Collins Aerospace (groupe RTX) pour les nouvelles cabines de sa flotte de gros-porteurs.



Saudia va ainsi équiper ses futurs Boeing 787 avec de nouveaux sièges Collins Aerospace (classe affaires et classe économique) mais va également moderniser les cabines de sa flotte d'Airbus A330 et de ses 777-300ER avec les produits de l'équipementier.



Collins Aerospace installera les nouveaux sièges (sur les Dreamliner attendus par Saudia à partir du début 2026. Le chantier de modernisation des cabines existantes s'étalera quant à lui de la fin 2025 à la fin 2027. L'accord prévoit que toutes les cabines de classe affaires de la flotte de gros-porteurs de Saudia seront composées de suites privées, garantissant ainsi une « expérience de voyage élevée et confortable aux clients de Saudia ».



Par ailleurs, cet accord repose aussi sur la création de capacités de réparations et sur la production de certaines pièces de rechange par Saudia Technic (ex-SAEI), la division MRO de Saudia. Saudia Technic est l'une des sociétés de maintenance les plus importantes du Moyen-Orient et entend développer les capacités de son site principal de Djeddah dans les prochaines années dans le cadre du plan Saudi Vision 2030.



La compagnie aérienne nationale saoudienne aligne aujourd'hui 33 Airbus A330-300 et 36 777-300ER. Elle attend également près d'une quarantaine de nouveaux 787 (787-9 et 787-10).



(Photo © Le Journal de l'Aviation - tous droits réservés)