Satys veut faire croître son empreinte internationale

La société de peinture aéronautique Satys Aerospace annonce qu'elle compte étendre son empreinte internationale pour soutenir les montées en cadence de ses clients, en tête desquels Airbus et Dassault.



Après avoir investi dans une salle innovante pour ATR et de nouvelles lignes de peinture et de traitement de surface en 2023, Satys prépare l'ouverture d'une autre salle de peinture sur l'aéroport de Châteauroux.



Mais la société souhaite également se développer fortement sur le marché prometteur des Etats-Unis et prévoit d'ouvrir trois implantations en dix-huit mois pour profiter de son dynamisme. Trois nouvelles salles de peinture sont également planifiées au Moyen-Orient et en Asie.



Ainsi, Satys prévoit de recruter 500 personnes sur la période 2024-2026 pour soutenir sa croissance. L'industriel souligne qu'il a réalisé un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros en 2023 (contre 110 millions d'euros en 2021 à la sortie de la crise, au cours de laquelle elle a perdu 35 % de son activité), que la croissance du chiffre d'affaires devrait se poursuivre et permettre une amélioration de la rentabilité.



Engagé dans la décarbonation de ses activités, il est devenu le premier en Europe à équiper une ligne de production - sur le site de Dugny - de la technologie d'anaphorèse pour le traitement de surface, en remplacement du traitement classique à base de chromates. Réduisant les rejets de composés organiques volatils de 95 %, les cycles de traitement de 50%, et les coûts de 20 à 30 %, cette technologie pourrait rapidement être adoptée sur l'ensemble des sites de traitement de surface de Satys.



