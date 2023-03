Satys ouvre une nouvelle salle de peinture dédiée aux ATR à Blagnac

Le goupe Satys a inauguré une sixième salle de peinture d'avions à Blagnac. Elle a été conçue pour les travaux sur ATR mais pourra également accueillir des Airbus A319 et A320.



Celle qui est désormais dénommée la « LS 06 » couvre une superficie de 2 000 m², est haute de 18 mètres et répond aux derniers standards environnementaux et technologiques. Avec des équipes organisées en 3x8, elle pourra peindre jusqu'à cinquante avions par an.



Sa mise en place a représenté un investissement de 11 millions d'euros et a permis l'embauche d'une vingtaine de personnes - qui ont été formées en interne.



Grégory Mayeur, directeur général de Satys Aerospace, souligne que l'ouverture de cette salle de peinture est le signe de la bonne santé du groupe, qui retrouve son niveau d'activité d'avant la crise, et un signe de la reprise du secteur aéronautique. Il indique également que le marché des services enregistre une forte demande, pour de la repeinture. Ainsi, le groupe estime que l'ensemble de ses installations devraient réaliser des travaux de peinture sur au moins 850 appareils, neufs et en service, cette année.



(Photo © Région Occitanie)