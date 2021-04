Satair signe un nouveau contrat IMS avec China Airlines

Satair, filiale d'Airbus spécialisée dans la distribution de pièces de rechange, annonce avoir remporté un nouveau contrat pluriannuel de type IMS (Integrated Material Services) de la part de la compagnie taïwanaise China Airlines.



Cette solution d'approvisionnement en pièces et consommables entièrement intégrée de bout en bout va venir soutenir les opérations de ses monocouloirs Airbus et en particulier ceux de sa filiale TigerAir Taiwan.



La compagnie low-cost de China Airlines a d'ailleurs réceptionné le premier des 15 A320neo commandés (MSN 10682, PW1100G-JM) le 8 avril, un appareil qui est également le premier monocouloir remotorisé d'Airbus introduit en République de Chine.



China Airlines était déjà sous contrat IMS avec Satair depuis 2017, un contrat soutenant les opérations de ses A330-300 et A350-900. La compagnie porte-drapeau taïwanaise attend aussi 25 A321neo.



(Photo © Airbus)