Satair devient le distributeur exclusif des produits électroniques de cabine d'Airbus

Satair (Airbus Services) a signé un accord avec Airbus Operations GmbH - Cabin Electronics pour devenir le distributeur exclusif de ses produits électroniques pour cabine. Sont concernés les Flight Assistant Panels et les PSU, qui font partie du Cabin Intercommunication Data System (CIDS). Cet accord vient ainsi renforcer les relations entre Satair et le site d'Airbus de Buxtehude (Allemagne) tout en rationalisant la proposition de valeur au profit des clients. L'inclusion du portefeuille d'Airbus Cabin Electronics chez Satair va ainsi améliorer la disponibilité et la livraison des pièces de rechange à sa clientèle mondiale. Airbus Cabin Electronics se concentrera pour sa part au développement commercial des services de réparation et de modification de ses produits.