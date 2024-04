SAS quittera finalement Star Alliance pour SkyTeam avant la fin du mois d'août

SAS Scandinavian Airlines quittera finalement l'alliance des compagnies aériennes Star Alliance pour rejoindre celle de SkyTeam à la fin du mois d'août, conséquence de son rachat partiel par Air France-KLM et de sa sortie de sa situation de faillite.



La compagnie aérienne scandinave a ainsi annoncé que ses passagers bénéficieraient des avantages de la nouvelle alliance avec « la plupart » de ses compagnies aériennes à partir du 1er septembre. SAS indique aussi que les membres de son programme de fidélité EuroBonus, qui restera en place après avoir quitté la Star Alliance, auront des avantages similaires grâce aux 19 compagnies aériennes membres de Skyteam et à leur réseau de plus de 1 000 destinations combinées.



SAS avait été l'un des membres fondateurs de Star Alliance en mai 1997, aux côtés d'Air Canada, Lufthansa, Thai Airways et United Airlines. La compagnie aérienne scandinave entend aussi former des coentreprises avec d'autres transporteurs, notamment Virgin Atlantic et Delta Air Lines.



Star Alliance prévoit quant à elle de maintenir un niveau comparable de dessertes vers le nord de l'Europe et la Scandinavie, avec une augmentation du nombre de vols à attendre de la part de ses membres à l'avenir.



(Photo © SAS)