Safran va acquérir Orolia

Safran annonce être entré en négociations exclusives pour l'acquisition d'Orolia. Les discussions sont engagées avec Eurazeo et les fondateurs et dirigeants de la société spécialisée dans les solutions Positionnement - Navigation - Temps (PNT) Résilient.



La transaction pourrait être finalisée au milieu de l'année 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations nécessaires. Orolia serait alors intégrée à la division Equipements aéronautiques et Défense. Le groupe français indique vouloir accélérer le développement d'Orolia, tout en laissant l'activité sous l'égide de son actuel président Jean-Yves Courtois.



Safran et Orolia voient dans ce projet une occasion d'élargir leur offre PNT Résilient, faisant de Safran un leader dans les domaines du PNT, de la navigation inertielle, de la synchronisation et des récepteurs et simulateurs GNSS (Système global de navigation par satellites), pour les applications aéronautiques, militaires et spatiales. Leurs activités dans ce domaine sont en effet complémentaires en termes d'expertise technologique et d'empreinte géographique.



En 2021, Orolia devrait réaliser plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle emploie 435 collaborateurs en France, aux Etats-Unis, en Suisse, en Espagne et au Canada.